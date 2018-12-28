Fren Yerine Gaza Basınca Araç Dükkana Daldı: 2 Yaralı
44 dakika önce
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fren yerine gaza basan sürücünün aracı dükkana girdi.
Kayseri
'nin Melikgazi
ilçesinde fren yerine gaza basan sürücünün aracı dükkana girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Melikgazi ilçesi Mimarsinan
Mahallesi Malazgirt
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram K. yönetimindeki 38 ABE 041 plakalı araç, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu dükkana girdi. Kazada dükkanda bulunan Burçin K. ve Sabri K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kazayı gören vatandaşlar şaşkına döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:35 Kaynak: İHA
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