Son Dakika Haberleri: Fren Yerine Gaza Basınca Araç Dükkana Daldı: 2 Yaralı

Fren Yerine Gaza Basınca Araç Dükkana Daldı: 2 Yaralı

44 dakika önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fren yerine gaza basan sürücünün aracı dükkana girdi.

Fren Yerine Gaza Basınca Araç Dükkana Daldı: 2 Yaralı, System.String[]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fren yerine gaza basan sürücünün aracı dükkana girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram K. yönetimindeki 38 ABE 041 plakalı araç, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu dükkana girdi. Kazada dükkanda bulunan Burçin K. ve Sabri K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kazayı gören vatandaşlar şaşkına döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:35 Kaynak: İHA

Mimarsinan, Kayseri, Melikgazi, 3. Sayfa
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