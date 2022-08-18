Fren yerine gaza basınca çocuk parkına girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fren yerine gaza basınca çocuk parkına girdi

18.08.2022 19:44
Fren yerine gaza basınca çocuk parkına girdi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir sürücü fren yerine gaza basınca otomobiliyle çocuk parkına girdi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir sürücü fren yerine gaza basınca otomobiliyle çocuk parkına girdi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Kavaklık mevkiinde meydana geldi. Bir kadın sürücü 67 DB 685 plakalı aracını park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca çocuk parkına girdi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Acılı baba, Özgecan'ın sır ölümünde kızının sevgilisini hedef gösterdi: Şahıs yalan söylüyor, yüreğim yanıyor, yüreğimi soğutun Acılı baba, Özgecan'ın sır ölümünde kızının sevgilisini hedef gösterdi: Şahıs yalan söylüyor, yüreğim yanıyor, yüreğimi soğutun Düzce, 5.9 şiddetindeki depremin ardından 138 artçı deprem daha yaşadı Düzce, 5.9 şiddetindeki depremin ardından 138 artçı deprem daha yaşadı SEVGİLİSİNİN EVİNDE TERASTAN ATLAYAN AYŞE ÖZGECAN'IN BABASI ALIKOYMASA BU ÖLÜM OLMAYACAKTI SEVGİLİSİNİN EVİNDE TERASTAN ATLAYAN AYŞE ÖZGECAN'IN BABASI ALIKOYMASA BU ÖLÜM OLMAYACAKTI

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fren yerine gaza basınca çocuk parkına girdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:09 Rakibinin yanından dalga geçerek koşan Alman futbolcu Rüdiger, Japonya'nın 20 dakika içinde gelen golleriyle yıkıldı
18:03 Dünya Kupası'nda bir sürpriz de Japonya'dan! Şampiyonluk favorilerinden Almanya'yı 8 dakikada darmadağın ettiler
17:58 Tokat'ta özel bir hastanede yoğun bakımdaki hastaya şiddet uygulamışlardı! O sağlık çalışanlarına verilen cezalar belli oldu
17:43 Game of Thrones dizisiyle hafızalara kazınan Wilko Johnson, 75 yaşında hayatını kaybetti
17:35 5.9 şiddetindeki depremin ardından Düzceli vatandaşların vergi ödemeleri 1 ay ertelendi
17:35 Dünyayı gezen Türk gencinin timsah eti yediği video sosyal medyayı salladı
17:19 Bakan Kurum: Düzce'deki depremde hasarın az olmasının nedeni binaların yüzde 75'inin deprem sonrası yapılmış olması
17:11 Oğlunu taciz eden adamı bıçaklayarak öldüren kadın tahliye oldu, BBC spikerleri yaşananları dinleyince büyük şaşkınlık yaşadı
17:00 Acılı baba, Özgecan'ın sır ölümünde kızının sevgilisini hedef gösterdi: Şahıs yalan söylüyor, yüreğim yanıyor, yüreğimi soğutun
16:53 2 Ekim'de evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın, 5 dakikalık duruşma sonunda tek celsede boşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 20:03:35. #1.12#
SON DAKİKA: Fren yerine gaza basınca çocuk parkına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement