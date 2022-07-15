FREN YERİNE GAZA BASINCA DERE YATAĞINA DÜŞTÜ - Son Dakika
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FREN YERİNE GAZA BASINCA DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

15.07.2022 23:38

DÜZCE'de, yolda dönmeye çalışan sürücü fren yerine gaza basınca otomobil dere yatağına düştü.

DÜZCE'de, yolda dönmeye çalışan sürücü fren yerine gaza basınca otomobil dere yatağına düştü. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Kaza saat 21.30 sıralarında Mergiç Mahallesi Melensu Park mevkisinde meydana geldi. Şehir merkezine dönmeye çalışan A.C.H, 81 FA 284 plakalı otomobilinin freni yerine gaza basınca otomobil yoladan çıkarak dere yatağına düştü. Kazada otomobil sürücüsü A.C.H yaralanırken, vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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SARIYER'DE İŞ YERİNİ SANİYELER İÇİNDE SU BASTI SARIYER'DE İŞ YERİNİ SANİYELER İÇİNDE SU BASTI Son dakika: Freni patlayan midibüsün aracına çarparak yavaşlamasını sağladı: 12 yaralı Son dakika: Freni patlayan midibüsün aracına çarparak yavaşlamasını sağladı: 12 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FREN YERİNE GAZA BASINCA DERE YATAĞINA DÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: FREN YERİNE GAZA BASINCA DERE YATAĞINA DÜŞTÜ - Son Dakika
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