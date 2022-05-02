Fren yerine gaza basınca duvara çarptı - Son Dakika
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Fren yerine gaza basınca duvara çarptı

02.05.2022 15:04
Fren yerine gaza basınca duvara çarptı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cipiyle seyir halinde olan sürücünün, fren yerine gaza basınca duvara çarptığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cipiyle seyir halinde olan sürücünün, fren yerine gaza basınca duvara çarptığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Atatürk Bulvarı Donanma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 ADP 508 plakalı cip sürücüsü S.E., fren yerine gaza basınca duvara çarptı. Çarpmanın etkisi ile duvar yıkıldı, araç ise sıkıştı. Kaza sebebiyle sürücü yara almazken ihbar üzerine olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hasar gören aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Fren yerine gaza basınca duvara çarptı
Fren yerine gaza basınca duvara çarptı
Fren yerine gaza basınca duvara çarptı

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Atatürk Bulvarı, Kocaeli, Gölcük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fren yerine gaza basınca duvara çarptı - Son Dakika


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