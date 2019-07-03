Son Dakika Haberleri: Fren yerine gaza basınca evin salonuna girdi
Son Dakika Güncel Haber

Fren yerine gaza basınca evin salonuna girdi

22 dakika önce

MERSİN'de, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil kontrolden çıkıp, evin duvarını yıkarak, salona girdi.

Fren yerine gaza basınca evin salonuna girdi, System.String[]
MERSİN'de, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil kontrolden çıkıp, evin duvarını yıkarak, salona girdi.
Kaza, öğleden sonra, merkez Akdeniz ilçesi, Bahçe Mahallesi 128 Cadde'de meydana geldi. Murat Y. yönetimindeki 33 AAT 194 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün bir anlık dalgınlığında fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkarak evin duvarını yıkıp salonuna girdi. Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken, evde zarar meydana geldi. Sürücü Murat Y., kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. 


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:21 Kaynak: DHA
Akdeniz, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



90'ların yıldız isimlerinden bikini şov! Genç kızlara taş çıkardılar Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu projesi ile 1 saatlik yol 5 dakikaya düştü Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 5 kişi daha hastaneye başvurdu Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 17:44:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fren yerine gaza basınca evin salonuna girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]