Son Dakika Haberleri: Fren yerine gaza basınca hastaneye daldı
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Fren yerine gaza basınca hastaneye daldı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesine aracını park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza basınca önce park halindeki otomobile, sonra da poliklinik kapısına çarptı.

Fren yerine gaza basınca hastaneye daldı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesine aracını park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza basınca önce park halindeki otomobile, sonra da poliklinik kapısına çarptı.


Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Bozüyük Devlet Hastanesi bahçesinde V.Ö. (48) isimli kişi 11 DM 673 plakalı otomobilini park etmek isterken yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. İlk olarak park halindeki 11 DG 141 plakalı araca daha sonra ise poliklinik giriş kapısına çarpan sürücü etrafta paniğe neden oldu. Çarpmanın etkisi ile araçlarda ve poliklinik kapısında maddi hasar meydana gelirken sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Devlet Hastanesi, Bozüyük, Bilecik, Eylül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:36 Kaynak: İHA
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