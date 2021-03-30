Fren yerine gaza basınca iş yerine daldı - Son Dakika

Fren yerine gaza basınca iş yerine daldı

Kağıthane'de fren yerine gaza basan sürücü minibüs sürücüsü, kepengini kırdığı bir iş yerine daldı

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayı görenler neye uğradığını şaşırdı

İSTANBUL - Kağıthane'de sokak üzerinde kapalı kasa minibüsle seyir halinde olan bir sürücü, fren yerine gaza basınca demir direği ve kepengini kırdığı iş yerine daldı. Maddi hasar oluştuğu akılalmaz kaza güvenlik kameralarına yansırken, sürücü ve içeridekiler ise neye uğradığını şaşırdı.

Kaza, önceki gün saat 17.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü Ford Transit marka 34 TB 5071 plakalı kapalı kasa minibüsle seyir halinde olan Ziyaettin Yavuz (56), girdiği sokaktaki işyerinin önüne aracı park etmek istedi. Ancak o esnada sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle fren yerine gaza bastı. Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, önce bir işyerinin önündeki demir direğe ardından da park halindeki araca çarptıktan sonra kepengi kırarak işyerine daldı.

Neye uğradığını şaşırdılar

Sürücünün ve içeridekilerin neye uğradığını şaşırdığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Akılalmaz kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücü minibüsle demir direğe çarptıktan sonra kepengi kırıyor. Minibüs ardından işyerine ve park halindeki bir araca çarparak durabiliyor. Minibüs sürücüsü aracın içerisinden inerek işyerinden dışarıya çıkıyor.

"Direk ve kepenkte zarar var ama şoför hatası"

Kazayla ilgili konuşan bir esnaf, "Buraya vurmuş. Burada bir araç vardı, onun aynasını kırmış. Onda fazla bir şey yoktu ama direkte ve kepenkte zarar var. Neden kaza yaptığını bilmiyorum ama şoför hatası" dedi.

Olayın ardından araç sahibi Salim Gültekin, sürücü Yavuz ve kepengi ile direği zarar gören işyeri sahibi, Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine giderek kazayla ilgili ifade verdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.