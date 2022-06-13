Fren yerine gaza basınca kaldırımdaki kadına çarptı; kaza anı kamerada

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, kaldırımda yürüyen Gaye Nur D., sürücüsü fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, ilçe merkezinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Meral Demir, caddede park halindeki 06 BZG 107 plakalı otomobilini hareket ettirmek istedi. Demir fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Gaye Nur D. ile boyacı dükkanına çarptı. Dükkanın camı kırılırken, Gaye Nur D. de yaralandı. Gaye Nur D., ihbarla gelen sağlık ekibi tarafından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Demir ise gözaltına alındı.Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Meral Demir'in park halindeyken hareket ettirmek istediği otomobilin hızlanıp, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen kadına çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.