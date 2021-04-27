FREN YERİNE GAZA BASINCA KAZA YAPTI - Son Dakika

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücü polis kontrol noktasında duran araçlara çarptı. Yaralanan sürücü tedaviye alındı. Kaza saat 17.00 sıralarında, Pamukova ilçe girişinde meydana geldi. Bilgin Özdemir idaresindeki 54 ABR 46 plakalı otomobilin freni yerine gaza basınca polis kontrol noktasında duran 54 RA 154 plakalı otomobile, otomobil ise çarpmanın etkisiyle 10 KS 4355 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Bilgin Özdemir başından yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Bilgin Özdemir'i Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.