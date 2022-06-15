Fren yerine gaza basınca markete girdi - Son Dakika
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Fren yerine gaza basınca markete girdi

15.06.2022 19:17
Fren yerine gaza basınca markete girdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada sürücü fren yerine gaza basınca alışveriş merkezine girdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada sürücü fren yerine gaza basınca alışveriş merkezine girdi.

Olay, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 AHP 304 plakalı aracı ile market önüne gelen kadın sürücü aracını park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Marketin giriş kısmından aracı ile dalan sürücü ve market çalışanlarında şans eseri yaralanma olmazken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor - MERSİN

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Kaynak: İHA

alışveriş, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fren yerine gaza basınca markete girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fren yerine gaza basınca markete girdi - Son Dakika
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