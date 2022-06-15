Olay, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 AHP 304 plakalı aracı ile market önüne gelen kadın sürücü aracını park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Marketin giriş kısmından aracı ile dalan sürücü ve market çalışanlarında şans eseri yaralanma olmazken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor - MERSİN

Kaynak: İHA

alışveriş, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fren yerine gaza basınca markete girdi - Son Dakika

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