Fren Yerine Gaza Basınca Minibüsle Fırına Girdi

Kayseri'de bir işçi, çalıştığı fırının önüne park etmeye çalıştığı minibüsle iş yerine girince 2 mesai arkadaşı yaralandı.

Kayseri'de bir işçi, çalıştığı fırının önüne park etmeye çalıştığı minibüsle iş yerine girince 2 mesai arkadaşı yaralandı.



Bayram Karaaslan, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde, 38 ABE 041 plakalı minibüsü, çalıştığı fırının önüne park etmeye çalışırken fren yerine gaza basınca iş yerine girdi.



Fırında çalışan Burçin ve Sabri Karaduman, araçla tezgah arasında sıkışarak yaralandı.



Diğer çalışanlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



İfadesi alınan Bayram Karaaslan'ın, "aracı park ederken fren yerine yanlışlıkla gaza bastığını söylediği" öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

TIR'ı Park Eden Şoföre Yardım Etmek İsteyen İşçi, Duvarla Dorse Arasına Sıkışarak Can Verdi

Kayserispor'un İsmine Dev Sponsor

Son Dakika! ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil!

İmar Barışı Başvuruları İçin Hafta Sonu Tüm Kamu Bankaları Açık Olacak