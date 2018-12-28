Son Dakika Haberleri: Fren Yerine Gaza Basınca Minibüsle Fırına Girdi

Fren Yerine Gaza Basınca Minibüsle Fırına Girdi

2 saat önce

Kayseri'de bir işçi, çalıştığı fırının önüne park etmeye çalıştığı minibüsle iş yerine girince 2 mesai arkadaşı yaralandı.

Fren Yerine Gaza Basınca Minibüsle Fırına Girdi, System.String[]
Kayseri'de bir işçi, çalıştığı fırının önüne park etmeye çalıştığı minibüsle iş yerine girince 2 mesai arkadaşı yaralandı.

Bayram Karaaslan, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde, 38 ABE 041 plakalı minibüsü, çalıştığı fırının önüne park etmeye çalışırken fren yerine gaza basınca iş yerine girdi.

Fırında çalışan Burçin ve Sabri Karaduman, araçla tezgah arasında sıkışarak yaralandı.

Diğer çalışanlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İfadesi alınan Bayram Karaaslan'ın, "aracı park ederken fren yerine yanlışlıkla gaza bastığını söylediği" öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:12 Kaynak: AA

İşçi, Kayseri, Güncel
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