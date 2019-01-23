Son Dakika Haberleri: Fren Yerine Gaza Basınca Muhtarlık Binasına Girdi

Fren Yerine Gaza Basınca Muhtarlık Binasına Girdi

44 dakika önce

Bilecik'te virajı alamayarak kontrolden çıkan bayan sürücünün kullandığı otomobil mahalle konağı binasına çarparak durabildi.

Fren Yerine Gaza Basınca Muhtarlık Binasına Girdi, System.String[]
Bilecik'te virajı alamayarak kontrolden çıkan bayan sürücünün kullandığı otomobil mahalle konağı binasına çarparak durabildi. Kazada bayan sürücü ile araçta bulunan kızı yaralandı.

Alınan bilgilere göre; İstasyon Mahallesinden kent merkezine seyir halindeki Fatma Y. yönetimindeki 11 EC 073 plakalı otomobil, TOKİ kavşağına geldiği esnada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Telaşe kapılan sürücü fren yerine gaza basınca toprak yoldan ilerleyen araç, TOKİ Mahalle Konağı girişine çarparak durabildi. Kazada sürücü Fatma Y. (26) ile yanında bulunan 2 yaşındaki Sahre Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıları durumunun belirsizliğini korurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:42 Kaynak: İHA

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