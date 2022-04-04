Fren yerine gaza basınca olanlar oldu! İki genç hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
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Fren yerine gaza basınca olanlar oldu! İki genç hastanede tedavi altına alındı

04.04.2022 10:50

Kağıthane Çağlayan'da yabancı uyruklu sürücü kiraladığı araçta seyir halindeyken fren yerine gaza bastı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, iki gence çarptı. Yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Dün saat 16.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da edinilen bilgiye göre kiraladığı otomobille cadde üzerinde seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü Mohamad Yakhni (20), sokağa girmek istedi. Aniden direksiyonu kıran sürücü, sokağa girdiğinde fren yerine gaza bastı.

2 KİŞİYE ÇARPTI

Kontrolden çıkan otomobil o esnada yolda yürüyen Muhammed Yavuz'a (22) ve bir diğer kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yavuz, binanın duvarına çarparak bir kebapçının girişindeki boşluğa düştü. Diğer genç de hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Fren yerine gaza basınca iki gence çarptı! Korku dolu anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ortalığın bir anda karıştığı olayın üzerine çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gençleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gençlerin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Fren yerine gaza basınca iki gence çarptı! Korku dolu anlar kamerada

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olayın ardından kazayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücünün ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışma sonucunda polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak emniyet otoparkına götürülürken, sürücü Mohamad Yakhni ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti! İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!

Kağıthane, Otomobil, Çağlayan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fren yerine gaza basınca olanlar oldu! İki genç hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fren yerine gaza basınca olanlar oldu! İki genç hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
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