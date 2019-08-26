Son Dakika Haberleri: Fren yerine gaza basınca otomobil galerisine daldı
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Fren yerine gaza basınca otomobil galerisine daldı

46 dakika önce

Çin'de test için kullandığı otomobili, otoparka park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca, otomobil galerisine daldı.

Fren yerine gaza basınca otomobil galerisine daldı, System.String[]
Çin'de test için kullandığı otomobili, otoparka park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca, otomobil galerisine daldı. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

18 Ağustos günü, Nentong şehrinin Qidong bölgesinde otomobil galerisine giden adam, otomobillerden birini test etmek istedi. Testi bitiren acemi sürücü, otomobili, galerinin önünde bulunan otoparka park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin aniden hızlanmaya başladığı ve otomobil galerisinin cam kapısını kırarak içeriye daldığı, galerinin ana salonunda bir satış için sergilenen bir otomobile çarptığı ve ardından çalışanların bulunduğu veznelere kadar giderek duvara çarparak durduğu görüldü.

Olay yerine gelen ve acemi sürücü ile konuşan polis ekipleri, sürücünün gaz ve fren pedallarını karıştırdığını ve Mart ayında ehliyet aldığını bildirdi. Olayda kimse yaralanmadı.

Görüntü Dökümü
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-Otoparktaki otomobillerin görüntüsü
-Otomobilin galeriye dalma anı
-Camların kırılması
-Otomobilin çalışanların olduğu vezne duvarına çarparak durması


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:13 Kaynak: DHA
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