Berna öğretmen, otomobiliyle parka uçtu - Son Dakika

ANTALYA'da öğretmen Berna Yarımbay, fren yerine gaza bastığı otomobiliyle parka uçtu. Ters dönen araçtan çıkarılan Yarımbay, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü.

Kaza, sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesinde Atatürk Parkı içindeki otoparkta meydana geldi. Endüstri anadolu meslek lisesinde öğretmenlik yapan Berna Yarımbay, 07 L 7702 plakalı otomobiliyle geldiği otoparkta, park etmek için manevra yaparken fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarını aşıp, parka uçtu. Ters dönen otomobilden ihbarla gelen sağlık ekipleri ve otopark görevlisi tarafından çıkarılan Yarımbay, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Berna Yarımbay'ın göğüs bölgesinde ağrı olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.