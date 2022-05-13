Fren yerine gaza basınca vergi dairesine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fren yerine gaza basınca vergi dairesine girdi

13.05.2022 12:20
Fren yerine gaza basınca vergi dairesine girdi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binasına girdi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binasına girdi. Kazada bina ve araç hasar gördü.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen, 41 KY 591 plakalı otomobilin sürücüsü, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binası önüne otomobilini park edeceği sırada yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. Otomobil, hızla vergi dairesi başkanlığı ofisine girdi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil de vergi dairesi ofisinden çekiciyle çıkarıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Vergi dairesi ofisinde ve otomobilde hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Fren yerine gaza basınca vergi dairesine girdi
Fren yerine gaza basınca vergi dairesine girdi
Fren yerine gaza basınca vergi dairesine girdi
Fren yerine gaza basınca vergi dairesine girdi
Fren yerine gaza basınca vergi dairesine girdi
Fren yerine gaza basınca vergi dairesine girdi
Fren yerine gaza basınca vergi dairesine girdi
Fren yerine gaza basınca vergi dairesine girdi
Fren yerine gaza basınca vergi dairesine girdi
Fren yerine gaza basınca vergi dairesine girdi
YORUMLAR
500
Son dakika haber: Trafik kazasında otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı Son dakika haber: Trafik kazasında otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı Son Dakika | Görevden dönen polis kaza yaptı: 1 yaralı Son Dakika | Görevden dönen polis kaza yaptı: 1 yaralı

Tragger, Kocaeli, Vergi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fren yerine gaza basınca vergi dairesine girdi - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: YPG'yi meşrulaştırma çabası olarak görüyoruz
12:18 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri yayına girdi! İkinci sezona yeşil ışık geldi
12:12 Düğününe 10 gün varken öldürülmüştü: Mahkeme maktulün katil eski eşine 25 yıl hapis cezası verdi
11:14 Bakan Bilgin'den asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam sinyali: Temmuz ayını işaret etti!
12:02 Evini satıp kripto paraya yatırdı, bütün parası batınca intihar etti
12:00 CHP MYK olağanüstü toplanıp kararını açıkladı: İl başkanımız görevinin başındadır! Saraydakiler koltuklarından kalkmamak için milletle kavgayı seçti
12:00 Özdağ'dan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na "mülteci" tepkisi: Gerçek muhalefet nasıl yapılırmış dersi verildi
11:55 Kadın sanatçıların eski MHP milletvekili Çakar'a öfkesi dinmiyor! Yeşim Salkım: Al sana sutyen
11:52 Suyun altında yarım saat kalan örümceğin "gücü" anlaşıldı
11:49 Ünlü müzik insanı Fazıl Say'dan Kaftancıoğlu'na tam destek: Kılına dokundurtmayız!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 12:25:12. #1.13#
SON DAKİKA: Fren yerine gaza basınca vergi dairesine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement