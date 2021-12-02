Üye Girişi
Fren yerine gaza bastı, 15 metreden ağaçlık alana uçtu - Son Dakika

Fren yerine gaza bastı, 15 metreden ağaçlık alana uçtu

02.12.2021 12:49
Fren yerine gaza bastı, 15 metreden ağaçlık alana uçtu

Kağıthane'de manevra yapmak isteyen kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 15 metreden ağaçlık alana uçtu.

Kağıthane'de manevra yapmak isteyen kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 15 metreden ağaçlık alana uçtu. Sürücü şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Olay saat 11.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocuklarını anaokuluna bıraktıktan sonra eve gitmek için park halindeki 34 LA 9716 plakalı aracına binen Pelin Gündoğdu, manevra yapmak istediği sırada fren yerine gaza basınca 15 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü. Okul öğretmenlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada sürücünün şans eseri burnu bile kanamazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Ablasının kaza haberini alıp olay yerine koşan Mert Kerem Yavuz, "Park halindeyken çıkmaya çalışıyor, biraz dar bir alan. Yanlış manevra yapıyor. Araç hızlanıyor ve aşağıya doğru uçuyor. Ağaçlar engellemiş, yaralanması yok ablamın. Kazadan sonra direkt bizi aradı. Uçtum, panik halindeyim, daha da aşağıya inebilirim dedi. Biz de gelene kadar onu sakinleştirmeye çalıştık. Biz geldiğimizde hala orada bekliyordu. Biz aşağı indik baktık, bir şey yok. Açtık kapıyı çıkmaya teşvik ettik, sonrasında da itfaiye geldi zaten" dedi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fren yerine gaza bastı, 15 metreden ağaçlık alana uçtu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zincir marketlerden tepki çekecek poşet talebi: 50 kuruşa satılsın 12:44 Zincir marketlerden tepki çekecek poşet talebi: 50 kuruşa satılsın Kılıçdaroğlu'nun 12:31 Kılıçdaroğlu'nun "zam yapmayın" dediği ürünlerin geçen yıl ve bu yılki fiyatları! Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:05 Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumam gerekiyordu 11:53 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumam gerekiyordu Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı 11:19 Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! 10:22 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü 09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü

Son Dakika Haberleri
12:31 Kılıçdaroğlu'nun "zam yapmayın" dediği ürünlerin geçen yıl ve bu yılki fiyatları!
12:16 Mine Koşan hayranlarını korkuttu! Zatürre olduğunu açıkladı
12:11 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:09 Kupada tarihi maç! Golcü futbolcu iki kez kaleye geçti!
12:06 Kış geldi! Siz hala çayınızı limonsuz mu içiyorsunuz?
12:04 Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! "Kızkardeşimi istismar ettiler" dedi!
12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı
12:02 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?
12:00 Son dakika! Fenerbahçe transfer bombasını patlattı: Alfredo Morelos
11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?
Son dakika magazin haberleri Son dakika magazin haberleri         
12:47
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:36
Piyasaya müdahale eden Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Piyasaya müdahale eden Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:27
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 12:53:08. #1.12#
SON DAKİKA: Fren yerine gaza bastı, 15 metreden ağaçlık alana uçtu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement