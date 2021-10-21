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Fren yerine gaza bastı, araç binanın bahçesine düştü - Son Dakika

Fren yerine gaza bastı, araç binanın bahçesine düştü

21.10.2021 09:54

Beşiktaş'ta iddiaya göre sürücü fren yerine gaza basınca kontrolden çıktı. Otomobil, istinat duvarındaki demir korkulukları parçalayarak, binanın bahçesine düştü. Kazada sürücü kadın yaralandı.

Dün saat 16.00 sıralarında Etiler Mahallesi Mutlu Sokak'ta meydana gelen iddiaya göre, adı öğrenilemeyen kadın sürücü 34 DNZ 902 plakalı otomobili ile yanlışlıkla çıkmaz sokağa girdi. Sürücü, sokaktan çıkabilmek için manevra yapabilmek için apartmanın otoparkına girdi. Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü, otomobili ile istinat duvarı üzerindeki demir korkulukları aşarak, apartmanın bahçesine düştü.

Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü

SIKIŞAN KADINI ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Çevredekiler, yardıma koşarak, otomobilde sıkışan kadını kurtardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü

BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Olay yerine gelen ve avukat olduğunu iddia eden yaralı kadının kızı basın mensuplarına tepki göstererek, görüntü almalarına engel olmaya çalıştı. Kızı, fotoğraflarını çektiği basın mensuplarına tehditler savurdu. Görgü tanığı Cemalettin Yeşilyurt, "Kazayı sonradan gördük biz. Aşağıya düşmüştü. Korkuluklar onu biraz yavaşlatmıştı. Bir arkadaş girdi arabaya, sordu bayana bir şeyi var mı diye. Sonra kucağına alarak yavaşça alıp aşağı indirdiler" dedi.

Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü

Otomobil getirilen vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ardından çekiciyle otoparka çekildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fren yerine gaza bastı, araç binanın bahçesine düştü

Otomobil, Etiler, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Fren yerine gaza bastı, araç binanın bahçesine düştü - Son Dakika


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