Fren yerine gaza bastı, çarptığı kadını böyle savurdu - Son Dakika

Fren yerine gaza bastı, çarptığı kadını böyle savurdu

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü, bir kişiyi iki aracın arasına sıkıştırarak yaraladı.

Kaza, öğlen saatlerinde Çeşme ilçe terminalinde meydana geldi. Bir erkek sürücü otomobiliyle terminalinden çıkmak için hareket etti. Fren yerine gaza basan sürücü, bir yolcu ve otobüs firmasında çalışan iki kişinin üzerine süratle geldi. Yolcu ve otobüs firmasının erkek çalışanı kazadan kıl payı kurtulurken, aynı firmanın kadın çalışanı araç tarafından sürüklenerek park halindeki başka bir araç arasına sıkıştı. Kazada yaralanan kadın, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasından saniye saniye görüntülendi. Yaralı kadının kazadan dolayı ayağının kırıldığı belirtildi.