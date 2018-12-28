Fren Yerine Gaza Bastı, Dükkana Daldı: 2 Yaralı
1 saat önce
Fren yerine gaza bastı, dükkana daldı: 2 yaralıKAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü dükkana girdi.
Fren yerine gaza bastı, dükkana daldı: 2 yaralı
KAYSERİ - Kayseri
'nin Melikgazi
ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü dükkana girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Mimarsinan
mahallesi Malazgirt
bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram K. yönetimindeki 38 ABE 041 plakalı araç, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu dükkana girdi. Kazada, dükkanda bulunan Burçin K. ve Sabri K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri de, kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayı gören vatandaşlarda, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:27 Kaynak: İHA
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