Son Dakika Haberleri: Fren Yerine Gaza Bastı, Dükkana Daldı: 2 Yaralı

Fren Yerine Gaza Bastı, Dükkana Daldı: 2 Yaralı

1 saat önce

Fren yerine gaza bastı, dükkana daldı: 2 yaralıKAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü dükkana girdi.

Fren yerine gaza bastı, dükkana daldı: 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü dükkana girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Mimarsinan mahallesi Malazgirt bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram K. yönetimindeki 38 ABE 041 plakalı araç, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu dükkana girdi. Kazada, dükkanda bulunan Burçin K. ve Sabri K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayı gören vatandaşlarda, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:27 Kaynak: İHA

Mimarsinan, Kayseri, Melikgazi, 3. Sayfa
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