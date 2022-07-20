Fren yerine gaza bastı, duvara çarparak durabildi - Son Dakika
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Fren yerine gaza bastı, duvara çarparak durabildi

20.07.2022 13:33

Fren yerine gaza bastı, duvara çarparak durabildi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü otomobiliyle duvara çarparak durabildi.

Fren yerine gaza bastı, duvara çarparak durabildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü otomobiliyle duvara çarparak durabildi.

Kaza, Uzun Mehmet Mahallesi Süvari İsmail Hakkı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahar Olgun idaresindeki 67 ABP 822 plakalı otomobil yokuş aşağıya inerken fren yerine gaza basınca yoldan çıkıp duvara çarparak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan otomobil kullanılamaz hale gelirken, çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fren yerine gaza bastı, duvara çarparak durabildi - Son Dakika

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