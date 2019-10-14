Son Dakika Haberleri: Fren yerine gaza bastı, önce yayaya ardından otomobile çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Fren yerine gaza bastı, önce yayaya ardından otomobile çarptı: 1 yaralı

Fren yerine gaza bastı, önce yayaya ardından otomobile çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Fren yerine gaza bastı, önce yayaya ardından otomobile çarptı: 1 yaralı Panik yapan sürücü, önce bir yayaya sonra bir minibüs ve otomobile çarptıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yayaya çarpan sürücü, fren yerine gaza basınca şehir içi minibüsüne arkadan çarptı.

Fren yerine gaza bastı, önce yayaya ardından otomobile çarptı: 1 yaralı

Panik yapan sürücü, önce bir yayaya sonra bir minibüs ve otomobile çarptı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yayaya çarpan sürücü, fren yerine gaza basınca şehir içi minibüsüne arkadan çarptı. Yaralanan yayanın yanı sıra bir süre sonra rahatsızlanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Manavgat şehir içi köprüsü istikametine seyir halindeki Hatice Tunç'un kullandığı 07 JU 642 plakalı otomobil, Selime Hatun Camii önündeki yaya geçidinde Sıla Akbaş isimli yayaya çarptı. Yayaya çarptıktan sonra panikleyen ve fren yerine gaza basan otomobil sürücüsü, yolcu almak için köprübaşında bulunan durağa girmek için bekleyen Ömer Şalkam'ın kullandığı 07 LH 995 plakalı şehir içi minibüsüne, minibüste önündeki Hüseyin Cansız'ın kullandığı 07 LHB 63 plakalı şehir içi minibüsüne çarptı.

Kazada yaralanan Sıla Akbaş'a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer taraftan kazanın ardından başını aracın camına çarptığı belirlenen ve yüzü kanayan otomobil sürücüsü bir süre sonra rahatsızlanırken olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Fren yerine gaza bastı, önce yayaya ardından otomobile çarptı: 1 yaralı

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:51 Kaynak: İHA
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