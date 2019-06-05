Son Dakika Haberleri: Fren yerine gaza bastı, otomobil uçurumdan yuvarlandı
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Fren yerine gaza bastı, otomobil uçurumdan yuvarlandı

20 dakika önce

SİİRT'te, Hüseyin Gök'ün (38) pedalları karıştırıp, fren yerine gaza bastığı otomobil, hareketlendi.

Fren yerine gaza bastı, otomobil uçurumdan yuvarlandı, System.String[]
SİİRT'te, Hüseyin Gök'ün (38) pedalları karıştırıp, fren yerine gaza bastığı otomobil, hareketlendi. Gök, yola atlayıp, kurtulurken, otomobil ise 350 metrelik uçurumdan yuvarlandı. 
Kaza, öğleden sonra, Botan Vadisi'nde meydana geldi. Rasıl Hacar (Delikli Taş) bölgesine piknik için gelen Hüseyin Gök, 39 NY 058 plakalı otomobilinde pedalları karıştırarak, fren yerine gaza bastı. Hareketlenen otomobilden yola atlayan Gök, yaralanmazken, araç da 350 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, jandarma ve AFAD ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.


- Siirt
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:54 Kaynak: DHA
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