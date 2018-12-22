Son Dakika Haberleri: Fren Yerine Gaza Bastığı Otomobil Denize Uçtu

Fren Yerine Gaza Bastığı Otomobil Denize Uçtu

1 saat önce

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, aracını çalıştırdığı sırada, fren yerine gaza basan sürücü M.Y. yönetimindeki otomobil denize uçtu.

Fren Yerine Gaza Bastığı Otomobil Denize Uçtu, System.String[]
İZMİR'in Aliağa ilçesinde, aracını çalıştırdığı sırada, fren yerine gaza basan sürücü M.Y. yönetimindeki otomobil denize uçtu. Kazada yaralanan olmazken, otomobili denizin ortasında görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaza, akşam saatlerinde Yalı Mahallesi yakınındaki plajda meydana geldi. M.Y., 35 GA 7676 plakalı otomobilini plajın yakınana park etti. Kısa süre sonra geri dönen M.Y., iddiaya göre otomobilini çalıştırdığı sırada fren yerine gaza bastı. Bir anda hızlanan otomobil, içerisindeki yolcularla birlikte denize uçtu. Sürücü M.Y. ve yolcular kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan, otomobili denizin ortasında görenler şaşkınlığını gizleyemedi. M.Y.'nin otomobili olay yerine gelen ekipler tarafından denizden çıkarıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:41 Kaynak: DHA

Aliağa, İzmir, Güncel
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