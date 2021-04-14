French Exit Filmi - Son Dakika

Genç bir kadın olan Frances Price, Manhattan’da yaşar. Kendisine kalan miras sayesinde sosyeteye giren Frances’in hayatı servetini kaybetmesiyle altüst olur. Mirasını boşa harcayan Frances, sahip olduğu son malını paraya çevirdikten sonra şaşalı hayatını ardında bırakarak oğlu ve kedisi ile Paris’te küçük bir daireye taşınır.

Yönetmen: Azazel Jacobs

Senaryo: Patrick DeWitt

Oyuncular: Michelle Pfeiffer, Lucas Hedges, Valerie Mahaffey, Susan Coyne, Imogen Poots, Danielle Macdonald, Isaach De Bankolé, Daniel di Tomasso, Eddie Holland, Matt Holland, Christine Lan, Robert Higden, Larry Day, Laura Mitchell, Christopher B. MacCabe, Julian Bailey, Rebecca Gibian, Una Kay, Christopher Hayes, Bruce Dinsmore, Vlasta Vrana, Jean-Michel Le Gal, Abdul Saboor Aiasuddin, Benoit Mauffette, Marc Raffray, Marine Chard, Charlotte Hoepffner, Younes Bouab, Deen Abboud, Nikola Masri, Jelena Djukic, Stéphane Boucher

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: French Exit

Yapımcı Firma: Blinder Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Kanada, İrlanda, İngiltere, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 113 dk.

Dağıtıcı Firma: Blinder Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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