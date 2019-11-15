Son Dakika Haberleri: French RTL-Sarı yelekliler eylemleri Fransa'da 2.5 milyar Euro kayba yol açtı
Son Dakika Güncel French RTL-Sarı yelekliler eylemleri Fransa'da 2.5 milyar Euro kayba yol açtı - Son Dakika

French RTL-Sarı yelekliler eylemleri Fransa'da 2.5 milyar Euro kayba yol açtı

7 saat önce

Fransa'da 2018 yılının Kasım ayında akaryakıt zamlarına yapılan zamlarla başlayan sarı yelekliler eylemleri, Fransa'ya yaklaşık 2.5 milyar euro kayba yol açtı.

French RTL-Sarı yelekliler eylemleri Fransa'da 2.5 milyar Euro kayba yol açtı, System.String[]

Fransa'da 2018 yılının Kasım ayında akaryakıt zamlarına yapılan zamlarla başlayan sarı yelekliler eylemleri, Fransa'ya yaklaşık 2.5 milyar euro kayba yol açtı.

French RTL radyosunun hükümet kaynaklarına dayandırdığı raporunda, geçen yılın Kasım ayında başlayan sarı yelekliler eylemlerinden bu yana, otel, restoran, ulaşım ve ticaret sektörlerinde çalışan 75 bin kişinin işsiz kaldığı belirtildi. Söz konusu rapora göre, yaklaşık 5 bin küçük işletme ve ticaret şirketi, hükümetten destek talep ederken, bu taleplerin özellikle 460 milyon euro değerindeki sosyal ödemeler ve vergilerin ertelemesini kapsadığı vurgulandı. Bu dönemde ayrıca sigorta şirketlerinin 'yağmalanan' 13 bin girişime toplamda 230 milyon euro ödediği belirtildi.

Fransa'nı başkenti Paris'te 17 Kasım 2018'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesi için başlayan ve sonrasında hükümet politikalarının değişmesini talep eden sarı yelekliler eylemlerine Fransa genelinde binlerce kişi katılmış ve eylemciler defalarca polisle karşı karşıya gelmişti.

Görüntü Dökümü

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-Sarı yelekliler protestolarından arşiv görüntüleri


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:50 Kaynak: DHA
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