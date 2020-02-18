Frene bastı otomobil çarptı - Son Dakika
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Frene bastı otomobil çarptı

14 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, dönüş yapmak isteyen kamyonete çarpmamak için sürücüsünün fren yaptığı otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, dönüş yapmak isteyen kamyonete çarpmamak için sürücüsünün fren yaptığı otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Kaza, Adnan Menderes Bulvarı'nın Malatya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 D 8338 plakalı kamyonetin sürücüsü Veysel Şahin, yol kenarındaki bir iş yerine dönmek için aniden yavaşladı. Bu sırada 46 VE 228 plakalı otomobili ile aynı yönde ilerleyen Hayri Balta, kamyonete çarpmamak için frene bastı. Balta, kamyonete çarpmaktan kıl payı kurtuldu ancak daha geriden gelen Faruk Gök yönetimindeki 46 VK 283 plakalı otomobil, Balta'nın aracına arkadan çarptı. Kazada, Balta'nın kullandığı araçta bulunan Salih İspir yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Sürücülerin yara almadan atlattığı kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kameralarınca kaydedilen kazada, kamyonetin birdenbire yavaşladığı ve arkasından gelen otomobilin diğer otomobile çarptığı görülüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
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