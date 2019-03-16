Freni Arızalanan Kamyon Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi
16 dakika önce
Hatay'da, freni arızalanan park ve bahçe sulama aracı önce 2 otomobile çarptı, ardından da bir binanın bahçesine devrildi.
Hatay
'da, freni arızalanan park ve bahçe sulama aracı önce 2 otomobile çarptı, ardından da bir binanın bahçesine devrildi.
Olay, Defne
İlçesi Dursunlu
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızalanan park ve bahçe sulama aracı, park halinde iken yokuş aşağı hızla hareket etti. Belediye kamyonu önce park halinde bulunan 31 FV 080 ve 31 APV 33 plakalı otomobillere çarptı. Kamyon daha sonra bir binanın bahçesine devrildi.
Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, otomobiller ve kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:07 Kaynak: İHA
Zeytin Dalı Sınır Kapısı Faaliyete Başladı
Göle Dönen Yolda Botla Gezdiler
Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu
Canlı Yayında Ortaya Çıkan Cinayetin Zanlısı, FETÖ İtirafıyla Herkesi Şaşırttı