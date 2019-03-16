Son Dakika Haberleri: Freni Arızalanan Kamyon Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi

Freni Arızalanan Kamyon Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi

1 saat önce

Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi Kamyon iki arabaya çarparak bir binanın bahçesine devrildiHATAY - Hatay'da, freni arızalanan park ve bahçe sulama aracı önce 2 otomobile çarptı, ardından da bir binanın bahçesine devrildi.

Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
Kamyon iki arabaya çarparak bir binanın bahçesine devrildi

HATAY - Hatay'da, freni arızalanan park ve bahçe sulama aracı önce 2 otomobile çarptı, ardından da bir binanın bahçesine devrildi.
Olay, Defne İlçesi Dursunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızalanan park ve bahçe sulama aracı, park halinde iken yokuş aşağı hızla hareket etti. Kamyon önce park halinde bulunan 31 FV 080 ve 31 APV 33 plakalı otomobillere çarptı. Kamyon daha sonra bir binanın bahçesine devrildi.
Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, otomobiller ve kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:51 Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa
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