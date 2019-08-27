Freni arızalanan kamyonet iş yerine girdi

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İş yerinin vitrininde hasara neden olan kazanın ardından polis ekipleri şerit çekerek yolu trafiğe kapattı.

Kaldırımda yürürken bu aracın çarpması nedeniyle yaralanan Canan D, çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Bilecik 'te freni boşalan kamyonetin beyaz eşya mağazasına girmesi sonucu bir kişi yaralandı.

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