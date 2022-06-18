Freni arızalanan lokomotif, işçilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Freni arızalanan lokomotif, işçilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

18.06.2022 14:28
Freni arızalanan lokomotif, işçilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

HATAY'da freni arızalanınca kendiliğinden hareket eden lokomotif elektrik tellerini onaran 3 işçiye çarptı.

HATAY'da freni arızalanınca kendiliğinden hareket eden lokomotif elektrik tellerini onaran 3 işçiye çarptı. İşçilerden Abdullah Dönegel (29) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi'nde, makinistlerin içinde bulunmadığı ve freni arızalanan lokomotif, iddiaya göre kendiliğinden hareket etti. Hızlanan lokomotif, demir yolu hattında elektrik tellerinin onarımını yapan işçilerin olduğu platforma çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçilerden Abdullah Dönegel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan R.S. (29) ve M.E. (27), ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada trenin hareket etmesinde ihmali olduğu ileri sürülen 2 makinist gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

İskenderun, Azganlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Freni arızalanan lokomotif, işçilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Freni arızalanan lokomotif, işçilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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