Freni arızalanan minibüs ağaca çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Ankara'da frenleri boşalan minibüsün ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 yolcu yaralandı.

Kaza, Çankaya ilçesi Başçavuş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.D. idaresindeki 06 J 1633 plakalı minibüsün frenlerinde meydana gelen arıza nedeniyle aracının hakimiyetini kaybetti. Metrelerce savrulan araç yol kenarından duran bir ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, araç içerisinde bulunan 5 yolcunun yaralandığı öğrenildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Çok büyük bir gürültü oldu"

Kazanın tanıklarından Murat Akyol, çok büyük bir ses duyduklarını söyleyerek, "Aracımı tam park etmeden önce çok büyük bir gürültü oldu. İndiğimde dolmuşu ağaca vurmuş halde gördüm. Freni boşalmış, dediler. Dört beş tane yaralı vardı. Büyük bir gürültü oldu. Olayın ardından önce polisler geldi. Bize vurmamak için ağaca vurmuş, dedim. Tutanak tuttular. Sonra ambulanslar geldi. Yaralılara müdahale ettiler. Yaralıların durumu hafifti. Ağır bir durumları yoktu" ifadelerini kullandı.

Bir başka tanık Zafer Beşir'de, "Bir ses geldi. Aracın freninin patladığını söylediler. Dört beş yaralı var. Kazanın ardından ambulans ve polis geldi. Yaralılar hastaneye götürüldü. Dükkanın içinden duydum görüntüyü. Ağaca çarptı. Baya bir gürültü oldu. Yaralıların hepsi ayaktaydı" şeklinde konuştu. - ANKARA