Freni arızalanan nakliye kamyonunun bina boşluğuna düşüş anı kamerada - Son Dakika
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Freni arızalanan nakliye kamyonunun bina boşluğuna düşüş anı kamerada

25.07.2022 16:27
Freni arızalanan nakliye kamyonunun bina boşluğuna düşüş anı kamerada

Ankara'da içi eşya yüklü nakliye kamyonu, freninin boşalması sonucu bir binanın girişindeki boşluğa düştü.

Ankara'da içi eşya yüklü nakliye kamyonu, freninin boşalması sonucu bir binanın girişindeki boşluğa düştü. Park halindeki iki otomobile de çarpan kamyona ait kaza anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Yenimahalle ilçesine bağlı Pamuklar Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Sürücülüğünü S.G.'nin yaptığı 06 HLH 56 plakalı nakliye kamyonu, frenin arızalanması sebebiyle kontrolden çıktı ve içerisinde bulunan ev eşyalarıyla birlikte site içerisindeki bir apartmanın giriş kısmında bulunan boşluğa düştü. Kazanın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Kamyonun çarptığı park halindeki iki otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Devrilen kamyon çekici yardımıyla yerilen kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Facianın eşiğinden dönüldü

Kaza anı sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası kaydında kamyonun içerisinde bulunan bir çalışanın hareket halindeki araçtan atladığı görüldü. Site sakinleri ise olaydan birkaç dakika önce kazanın yaşandığı yerde çocukların oyun oynadıklarını ve muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü söyledi.

"Çok büyük bir gürültüydü"

Olayın tanıklarından Cafer Arslan, gürültünün etkisiyle deprem olduğunu sandığını söyleyerek, "Evden çıkarken kamyonun aşağıya doğru indiğini gördüm. Orada 3 tane çocuk vardı, olay biraz daha önce yaşansaydı çocuklar ölmüştü. Kamyonun yukarıdan gelirken freni patlamış, direkt binaya dalmış. Ardından insanlar toplandı, çocuklarını aldılar. Yaralanma ve ölü yok, iki üç dakika önce olsaydı 3 tane ölü olurdu kesin. Deprem oldu sandım, çok büyük bir gürültüydü. Sonra polis geldi, tutanak tuttu. Park halindeki araçlara çarpmış" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Deprem, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni arızalanan nakliye kamyonunun bina boşluğuna düşüş anı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Freni arızalanan nakliye kamyonunun bina boşluğuna düşüş anı kamerada - Son Dakika
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