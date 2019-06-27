Son Dakika Haberleri: Freni arızalanan tır kilometrelerce kontrolsüz seyretti
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Freni arızalanan tır kilometrelerce kontrolsüz seyretti

32 dakika önce

Erzincan'da freninin boşalması nedeniyle kilometrelerce kontrolsüz seyreden tır güçlükle durduruldu.

Freni arızalanan tır kilometrelerce kontrolsüz seyretti, System.String[]
Erzincan'da freninin boşalması nedeniyle kilometrelerce kontrolsüz seyreden tır güçlükle durduruldu.

Erzincan- Sivas kara yolunda Serdar Başak'ın (47) kullandığı 54 LG 015 plakalı tırın Sakaltutan geçidinden inişi sırasında frenleri boşaldı.

Durumu fark ederek vites küçültüp hızını azaltmaya çalışan sürücü Başak, "155 Polis İmdat" hattını arayarak yardım istedi.

Polis ekipleri, olası kazanın önüne geçmek için geçiş güzergahında güvenlik tedbirleri alarak tırı takibe başladı. Aracın duramama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri bölgede hazır bekletilirken Çağlayan Kavşağına ise kapan kuruldu.

Kilometrelerce kontrolsüz seyreden tır, herhangi bir kazaya karışmadan Kemah kara yolu kavşağı üst geçidinde güçlükle durduruldu.
İtfaiye ekipleri ise aracın balatalarının ısınması nedeniyle olası bir yangına karşı müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı.
Tır şoförü Serdar Başak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşan polis ekiplerinin gözetiminde aracını durdurabildiğini belirterek şunları kaydetti:
"Sakaltutan rampasından indiğim sırada aniden frenler boşaldı, 30 kilometre boyunca aracın hızını azaltmaya çalıştım. Aracı güçlükle durdurabildim. Allah beterinden korusun. Tecrübeli olmamız dolayısıyla aracı durdurduk. Aracımızın içerisi tavuk yüklü. Sakarya ilinden Erzincan'a geliyordum."
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:06 Kaynak: AA
Sivas, Polis, Erzincan, Güncel
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