Raşit Lafçı ve Ezgi Esen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ekiplerin yardımıyla çıkarılırak sağlık ekiplerine teslim edilirken ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Freni boşalan asfalt kamyonu otomobile çarpıp devrildi : 6 yaralı - Son Dakika

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