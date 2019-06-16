Son Dakika Haberleri: Freni boşalan cip, bisikleti altına alıp dondurma dolabına çarptı
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Freni boşalan cip, bisikleti altına alıp dondurma dolabına çarptı

15 dakika önce

Karaman'da park halindeki bir cip, freninin boşalması sonucu yolun karşısına geçerek önce kaldırımdaki bisikleti altına aldı, sonra da bakkal dükkanının önündeki dondurma dolabına çarparak durabildi.

Freni boşalan cip, bisikleti altına alıp dondurma dolabına çarptı, System.String[]
Karaman'da park halindeki bir cip, freninin boşalması sonucu yolun karşısına geçerek önce kaldırımdaki bisikleti altına aldı, sonra da bakkal dükkanının önündeki dondurma dolabına çarparak durabildi. Kaza esnasında yolda ve kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 70 HC 830 plakalı cip, sahibi H.Ş. tarafından 260 Sokak üzerine park edildi. Bir süre sonra freni boşalan cip kendiliğinden hareket ederek, çift şeritli yolun karşısına geçti ve önce kaldırımdaki bisikleti altına aldı, sonra da bakkal dükkanın önündeki dondurma dolabına çarparak durdu. Cipin sürücüsüz halde gittiğini gören vatandaşlar ise bir an şaşkına döndü. Kaza sırasında yoldan geçen araç ve kaldırımda kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Sürücüsüz bir aracın bakkal dükkanına çarparak hasar verdiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine karakol ve trafik ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerden sonra cip, sahibi tarafından kaza yerinden çekildi. Cipin altına aldığı bisikletle çarptığı dondurma dolabında hasar oluştu. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:57 Kaynak: İHA
Karaman, 3. Sayfa
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