Freni boşalan dolmuş ağaca çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Freni boşalan dolmuş ağaca çarptı: 5 yaralı

27.04.2022 21:11
Freni boşalan dolmuş ağaca çarptı: 5 yaralı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, freni boşalan dolmuşun ağaca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, freni boşalan dolmuşun ağaca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Seyranbağları Mahallesi Başçavuş Sokak'ta meydana geldi. Kolej yönüne doğru yokuş aşağı ilerleyen V.D. yönetimindeki 06 J 1633 plakalı dolmuş, freninin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle ağaca çarparak durabildi. Kazada, dolmuşta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Münir Karaloğlu, Çankaya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Freni boşalan dolmuş ağaca çarptı: 5 yaralı - Son Dakika


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