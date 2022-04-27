Freni boşalan dolmuş ağaca çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, freni boşalan dolmuşun ağaca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Seyranbağları Mahallesi Başçavuş Sokak'ta meydana geldi. Kolej yönüne doğru yokuş aşağı ilerleyen V.D. yönetimindeki 06 J 1633 plakalı dolmuş, freninin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle ağaca çarparak durabildi. Kazada, dolmuşta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.