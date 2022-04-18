Freni boşalan hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi - Son Dakika
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Freni boşalan hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi

18.04.2022 18:07
Freni boşalan hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi

Antalya'da freni boşalan park halindeki hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi.

Antalya'da freni boşalan park halindeki hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi.

Kaza, Alanya ilçesi Küçükhasbahçe Mahallesi Yiğit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 ACP 529 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü eğimli yolda park etti. Freni boşalan hafriyat kamyonu park halindeki araçların arasına daldı. Toplamda park halindeki 8 araç kazada hasar görürken, bir otomobil adeta hurdaya döndü. Hareket kabiliyetini kaybeden otomobiller çekici ile yoldan kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Freni boşalan hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi
Freni boşalan hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi
Freni boşalan hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi
Freni boşalan hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi

YORUMLAR
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Alanya'da freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı Alanya'da freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Antalya, Tragger, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Freni boşalan hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi - Son Dakika
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