Son Dakika Haberleri: Freni Boşalan Halk Otobüsü, Bahçeye Girdi

Freni Boşalan Halk Otobüsü, Bahçeye Girdi

43 dakika önce

İZMİT'te, sürücüsünün park ettiği halk otobüsü, frenlerinin boşalması sonucu rampa aşağı ilerleyerek kameriyeye çarptıktan sonra bahçeye girerek durdu.

Freni Boşalan Halk Otobüsü, Bahçeye Girdi, System.String[]
İZMİT'te, sürücüsünün park ettiği halk otobüsü, frenlerinin boşalması sonucu rampa aşağı ilerleyerek kameriyeye çarptıktan sonra bahçeye girerek durdu. Otobüste ve bahçede kimsenin olmaması sonucu yaralanan olmadı.

Kaza, öğle saatlerinde, İzmit Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 41 PN 110 plakalı park halinde bulunan otobüs bir anda rampa aşağı hareket etti. Sürücüsü bulunmayan otobüs, yol kenarındaki sitenin bahçesinde bulunan kameriyeye çarptı. Kameriyeyi yıkan otobüs, sitenin bahçesinde yaklaşık 50 metre sürüklendi. Bahçedeki rampada askıda kalarak duran otobüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:00 Kaynak: DHA

Kocaeli, İzmit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sürücü, Tartıştığı Kadın Belediye Otobüs Şoförünün Yüzüne Biber Gazı Sıktı Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti Ataköy'de Tır ve Otobüs Üst Geçide Sıkıştı İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 15:43:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Freni Boşalan Halk Otobüsü, Bahçeye Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]