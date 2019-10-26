Son Dakika Haberleri: Freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı
Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı

Freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı

51 dakika önce

Freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı Freni boşalan iş makinesi ağaç, elektrik direği, 2 otomobile çarpıp markete daldıBURSA - Bursa'da freni boşalan iş makinesi faciaya neden oldu.

Freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı

Freni boşalan iş makinesi ağaç, elektrik direği, 2 otomobile çarpıp markete daldı

BURSA - Bursa'da freni boşalan iş makinesi faciaya neden oldu. Önce elektrik direği ve önünde duran 2 araca çarpan iş makinesi daha sonra markete daldı. Şans eseri kaza da ölen yada yaralanan olmadı.

Kaza Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde iş yerinden çıkıp eve giden Metin Dağlar'ın kontrolündeki iş makinesinin freni boşaldı. Yaklaşık 100 metre ilerleyen Dağlar freni patlak iş makinesi ile yolun solunda bulunan ağaca, elektrik direğine, 2 otomobile ve bir markete çarparak durabildi. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri olası bir kazanın meydana gelmemesi için trafiği durdurdu. Şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmazken yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol araçların ve iş makinesinin çekilmesi üzerine trafiğe kapanan yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı

Polis, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:43 Kaynak: İHA
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