Freni boşalan iş makinesi, yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Freni boşalan iş makinesi, yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

22.07.2022 11:18
Freni boşalan iş makinesi, yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum'da freni boşalan vincin yayalara ve seyir halindeki bir araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da freni boşalan vincin yayalara ve seyir halindeki bir araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada iş makinesi sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, Çorum Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde Necmettin Düz idaresindeki iş makinesinin Buharaevler Kavşağında freni boşaldı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yapan Necmettin Düz, aracı kaldırıma sürdü. Önce kaldırımda bulunan yayalara daha sonra yol kenarında arıza yapan otomobile çarpan iş makinesi, yaklaşık 250 metre sürüklenerek PTT Başmüdürlüğü önünde durabildi. Kazada iş makinesinin çarptığı yayalardan birisi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaya ise kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobilden kopan LPG tankı yolun ortasına düştü

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan LPG tankı yerinden koparak yolun ortasına düştü. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alarak yol ortasındaki LPG tankına müdahale etti. İş makinesi, kaldırımda bulunan sinyalizasyon direkleri ve ağaçlara da zarar verdi.

Kazanın ardından şoka giren iş makinesinin sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Çorum'da freni patlayan vincin kaldırımda çarptığı iki yaya hayatını kaybetti Çorum'da freni patlayan vincin kaldırımda çarptığı iki yaya hayatını kaybetti Başkentte korkutan yangın: Bacadan sıçrayan alevler restoran çatısını sardı Başkentte korkutan yangın: Bacadan sıçrayan alevler restoran çatısını sardı Ankara'da yol verme tartışmasında bir kişi silahla öldürüldü Ankara'da yol verme tartışmasında bir kişi silahla öldürüldü
Kaynak: İHA

Ankara, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan iş makinesi, yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:28 Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor
11:20 Kentsel dönüşüm projesi mahalleli ile polisi karşı karşıya getirdi! Bir kadın baygınlık geçirdi
11:19 Gram altında son durum! ABD'nin resesyon endişesi altını da etkilyor
11:13 Tüm Türkiye'den talep yağıyor! 2 metreden fazla uzayan buğday yetiştiren çiftçi kota koydu
10:47 Su deposunun etrafında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 3 adet derme taşlardan oluşan mezar bulundu
10:57 Kerimcan Durmaz, yıllar önce kendisine "Adam demeyeyim, cinsiyetini bilmiyorum" diyen Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'na hakaret davası açtı
10:33 Malatya'da taleplere yetişemeyen esnaf, otomobiline karşılık kayısı takas etme kararı aldı! Şaşkına çeviren teklifler geldi
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
10:28 Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
10:19 Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 11:37:17. #1.11#
SON DAKİKA: Freni boşalan iş makinesi, yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement