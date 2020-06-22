Freni boşalan kamyon, 2 otomobil ile eve çarptı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yokuş inerken freni boşalan saman yüklü kamyon park halindeki iki otomobil ve iki katlı eve çarptı. Kazada, ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza, Karabağ Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. A.K.'nin kullandığı 42 P 0849 plakalı kamyon yokuş inerken, freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon önce park halindeki M.D.'ye ait 48 VV 444 otomobil ile E.K.'ye ait 48 BT 047 otomobile çarptı. Savrulan kamyon daha sonra A.Y.'ye ait iki katlı eve çarparak durdu.Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredekiler, kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.