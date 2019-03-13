Son Dakika Haberleri: Freni Boşalan Kamyon 3 Katlı Binaya Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı (4)

Freni Boşalan Kamyon 3 Katlı Binaya Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı (4)

1 saat önce

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, freni boşalan kamyon, park halindeki araçlara ve 3 katlı binaya çarparak durdu.

Freni Boşalan Kamyon 3 Katlı Binaya Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı (4), System.String[]
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, freni boşalan kamyon, park halindeki araçlara ve 3 katlı binaya çarparak durdu. Kamyonda bulunan 2 kişi öldü, binanın önünde bulunan 2 kişi ise yaralandı. Hasar gören binada oturanlar, itfaiye tarafından tahliye edildi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında ilçe merkezinde Aşık Seyrani Caddesi'nde meydana geldi. Erciyes'ten yokuş aşağıya inerken freni boşalan Celal Çetiner (50) yönetimindeki 38 JH 157 plakalı kamyon, önce park halinde bulunan 4 araca, ardından ise 3 katlı binaya çarptı. Kamyon beyaz eşya deposu olarak kullanılan binanın giriş katına girerken, ortalık savaş alanına döndü.

Kazada, kamyon sürücüsü Celal Çetiner ve yanındaki Şener Korkmaz (42) yaşamını yitirdi. Apartman önünde bekleyen İsmet Arslan (44) ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Develi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazada, kamyonun çarptığı araçlar ve binada büyük hasar oluştu.

Binanın giriş bölümü kapandığı için binanın üst katlarında oturanlar, itfaieye ekipleri tarafından merdivenli araçla tahliye edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:42 Kaynak: DHA

Erciyes, Develi, Kayseri, Güncel
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