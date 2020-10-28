Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 8 yaralı (2) - Son Dakika

Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 8 yaralı (2)

28.10.2020 20:49
Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 8 yaralı (2), System.String[]

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: FREN AYAĞIMIN ALTINDA KAYBOLDUÇorum'da freni boşalan kamyonun 3 otomobile çarptığı ve 8 kişinin yaralandığı kazada sürücü Bilal Dönek, o anları anlattı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: FREN AYAĞIMIN ALTINDA KAYBOLDU

Çorum'da freni boşalan kamyonun 3 otomobile çarptığı ve 8 kişinin yaralandığı kazada sürücü Bilal Dönek, o anları anlattı. Rampayı inerken frenin patladığını fark ettiğini söyleyen Dönek, "Dörtlü flaşörleri yakarak, kamyonu kontrol etmeye çalıştım. Kavşakta önüme aniden bir araç çıktı. Fren ayağımın altında kayboldu. Araç önüme çıktı. Ben ışıklarımı yakarak, gidiyordum. Bir araca çarptığımı hatırlıyorum. Işıklarda önüme geçmese, ona da çarpmayacaktım" dedi.


Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 8 yaralı (2)
Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 8 yaralı (2)
Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 8 yaralı (2)

Çorum, Araç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 8 yaralı (2) - Son Dakika

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