Son Dakika Haberleri: Freni Boşalan Kamyon 4 Aracı Altına Aldı: 1'i Ağır 5 Yaralı

Freni Boşalan Kamyon 4 Aracı Altına Aldı: 1'i Ağır 5 Yaralı

43 dakika önce

Freni boşalan kamyon 4 aracı altına aldı: 1'i ağır 5 yaralı Kontrolden çıkan kamyon yolu savaş alanına çevirdiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da freni boşaldığı iddia edilen kamyon başka bir kamyon ile 3 aracı önüne aldıktan sonra devrildi.

Freni boşalan kamyon 4 aracı altına aldı: 1'i ağır 5 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon yolu savaş alanına çevirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da freni boşaldığı iddia edilen kamyon başka bir kamyon ile 3 aracı önüne aldıktan sonra devrildi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesindeki İpekyol Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre freni boşalan bulgur yüklü 73 SD 628 plakalı kamyon, seyir halindeki 63ET 924 plakalı başka bir kamyona arkadan çarptıktan sonra devrildi. Diğer kamyon da önündeki 3 aracı altına alarak refüje çıktı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlardaki yaralılar, itfaiyeciler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yola saçılan bulgur torbaları ekipler tarafından kaldırılırken kazaya karışan araçlar ise çekicilere yüklenerek götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:55 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa
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