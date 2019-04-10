Freni Boşalan Kamyon, 4 Aracı Hurdaya Çevirdi 4 Yaralı
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ŞANLIURFA'da, freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıkan bulgur yüklü kamyon, önünde ilerleyen 1 kamyon, 2 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:05 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da, freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıkan bulgur yüklü kamyon, önünde ilerleyen 1 kamyon, 2 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kaza, öğleden sonra, İpekyolu
Mahallesi'ndeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi
yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 73 SD 628 plakalı bulgur yüklü kamyonun, iddiaya göre, freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önünde ilerleyen bir kamyona ardından 2 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarptıktan sürüklenip devrildi. Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, telefonla sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler beklenirken çevredekiler, araçlarda sıkışanları kurtarmak için seferber oldu. Araçlarında sıkışanlar, vatandaşların ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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