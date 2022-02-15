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FRENİ BOŞALAN KAMYON 7 ARACA HASAR VERDİ: 3 YARALI - Son Dakika

FRENİ BOŞALAN KAMYON 7 ARACA HASAR VERDİ: 3 YARALI

15.02.2022 14:40

Antalya'da freni boşalan kamyon, sinyalizasyon sisteminde bekleyen 7 araçta hasara yol açtı.

Antalya'da freni boşalan kamyon, sinyalizasyon sisteminde bekleyen 7 araçta hasara yol açtı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi 75'nci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. 20 DV 901 plakalı kamyonun şoförü Haydar Cavrı, sinyalizasyon sistemine yaklaştığı sırada frenin boşaldığını fark etti. Cavrı, motoru stop ettirmesine rağmen kamyon, önünde bulunan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 7 araçta hasar meydana geldi. Kazanın adından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Kullandığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Haydar Cavrı ve adları belirlenemeyen iki sürücü, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan trafik, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

FRENİ BOŞALAN KAMYON 7 ARACA HASAR VERDİ: 3 YARALI
FRENİ BOŞALAN KAMYON 7 ARACA HASAR VERDİ: 3 YARALI
FRENİ BOŞALAN KAMYON 7 ARACA HASAR VERDİ: 3 YARALI

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Antalya, Kepez, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FRENİ BOŞALAN KAMYON 7 ARACA HASAR VERDİ: 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FRENİ BOŞALAN KAMYON 7 ARACA HASAR VERDİ: 3 YARALI - Son Dakika
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