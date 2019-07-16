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Freni boşalan kamyon 8 aracı biçti

2 saat önce

Freni boşalan kamyon 8 aracı biçtiMANİSA - Manisa'da seyir halinde iken freni boşalan kamyon sokak arasında park halinde bulunan 8 aracı biçti.

Freni boşalan kamyon 8 aracı biçti
MANİSA - Manisa'da seyir halinde iken freni boşalan kamyon sokak arasında park halinde bulunan 8 aracı biçti. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, büyük maddi hasara sebep olan kamyon önce kaldırıma ardından bir evin balkon duvarına çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 08.00 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı Ege Mahallesi 1106 Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halinde iken bir anda freni boşalan 33 AAK 424 plakalı kamyon bir anda hızlandı. Evden eve nakliye yapan ve içi eşya dolu kamyon kontrolden çıkarak sokak arasında park halinde bulunan 8 araca çarptı. Hızını alamayan kamyon kaldırıma çıkarken, bir evin balkon duvarına çarparak durabildi. Kazaya karışan araçlarda büyük maddi hasar meydana gelirken, şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Freni boşalan kamyon 8 aracı biçti
Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:29 Kaynak: İHA
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