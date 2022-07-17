Son Dakika | Kamyonun freni boşaldı, sokak savaş alanına döndü - Son Dakika
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Son Dakika | Kamyonun freni boşaldı, sokak savaş alanına döndü

17.07.2022 00:55

Bir son dakika haberine göre Kamyonun freni boşaldı, sokak savaş alanına döndü - Freni boşalan kamyon 9 araca zarar verdi Kırıkkale'de park halindeki freni boşalan kamyonun çarptığı 9 araç zarar gördü.

Kamyonun freni boşaldı, sokak savaş alanına döndü

- Freni boşalan kamyon 9 araca zarar verdi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de park halindeki freni boşalan kamyonun çarptığı 9 araç zarar gördü. Olay yerine gelen araç sürücüleri, gördüğü manzara karşında şoke oldu.

Olay, Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı üzerindeki 379. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 71 AAT 011 plakalı mobilya yüklü kamyon, sürücüsünün akü takviyesi yaptığı sırada hareket etti. Freni boşalan kamyon rampa aşağı hızlandığı sırada park halindeki araçlara çarparak durabildi. Araç sürücüleri, gördüğü manzara karşında şoke oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak, sokağı trafiğe kapattı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu 9 araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan kişinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kız kaçırma kavgasında sokak savaş alanına döndü: Taraflar birbirine keser, sopa, kaldırım taşı ile saldırdı Kız kaçırma kavgasında sokak savaş alanına döndü: Taraflar birbirine keser, sopa, kaldırım taşı ile saldırdı PARK HALİNDEYKEN FRENİ BOŞALAN KAMYON 9 ARACA ÇARPTI PARK HALİNDEYKEN FRENİ BOŞALAN KAMYON 9 ARACA ÇARPTI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kamyonun freni boşaldı, sokak savaş alanına döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Kamyonun freni boşaldı, sokak savaş alanına döndü - Son Dakika
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