Freni Boşalan Kamyon Bahçeye Uçtu: 3 Yaralı - Son Dakika

Freni Boşalan Kamyon Bahçeye Uçtu! 3 Yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, meyve yüklü freni boşalan kamyon, bahçeye uçtu, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Datköy mahallesi ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fethiye istikametinden Antalya istikametine giden Orhan Gürman idaresindeki 34 T 1973 Plakalı meyve-sebze yüklü kamyon, Korkuteli Datköy ışıklı kavşakta freninin boşalması sonucu bahçeye uçtu. Kazada, sürücü Orhan Gürman, yanında bulunan Faysal El Muhammed ile Ahmet Osman yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Büyükşehir İtfaiye ekipleri kamyonun kabinine sıkışan Orhan Gürman, Faysal El Muhammed ve Ahmet Osman'ı çıkardıktan sonra Korkuteli Devlet Hastanesine ve Özel Medi Yaşam hastanesine sevk edildi.